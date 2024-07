Veröffentlicht am 25. Juli 2024 von wwa

REGION – Rückblick auf eine erfolgreiche Raiffeisenwoche 2024 – Eine Woche der Vernetzung, der Gemeinschaft und des Zusammen-Erlebens – in dieser Form sollte Raiffeisens Vermächtnis mit einem breit gefächerten Kultur-, Sport- und Bildungsangebot in den Verbandsgemeinden Altenkirchen-Flammersfeld und Hamm (Sieg) gebührend gefeiert und geehrt werden. Denn viele der gesellschaftlichen Themen, denen Raiffeisen sich seinerzeit widmete und die Ansätze, die er verfolgte, um die Lebensqualität der Menschen aus der Region zu verbessern, sind nach wie vor aktuell.

Passend zu Raiffeisens Motto „Was einer allein nicht schafft, das vermögen viele“ beteiligten sich vom 06. bis zum 14. Juli sozial- und gesellschaftlich Engagierte, Künstler-, Sportler- und Dienstleister aus den Verbandsgemeinden und ihrer Umgebung bei der Bestückung des Programms. In Hamm (Sieg) wurde dies unter der Federführung der Sachbearbeiterin für Kultur- und Tourismus, Emilienne Markus, zusammengestellt, in Altenkirchen-Flammersfeld von Martina Beer, Cornelia Obenauer und Rolf Schmidt-Markoski.

Highlights und Programmausschnitte: Am Sonntag, 7.Juli konnten die Besucher in die Welt des Ahrweins im Garten des Raiffeisenhauses in Flammersfeld eintauchen. Der schöne Garten rund um das Raiffeisenhaus verwandelte sich zu einem Weintreff, um erlesene Weine der ältesten Winzergenossenschaft der Welt zu genießen. Ebenso wurde in diesem Rahmen die „Friedrich-Wilhelm Raiffeisen-Wein-Edition“ vorgestellt, die an den Genossenschaftsgründer und Sozialreformer erinnert. Mittags wurden die Besucher mit köstlichem Flammkuchen aus dem eigenen Backes verwöhnt sowie mit frischem Raiffeisenbrot vom Brodverein Weyerbusch e.V., der mit seinem mobilen Backes vor Ort war. Rundherum ein gelungenes und gemütliches Fest, wozu auch die kostenfreie Besichtigung des Raiffeisenhauses mit der Ausstellung der Winzergenossenschaft Mayschoß-Altenahr e.G. durch die Raiffeisenbotschafterinnen Julie Georgis und Anette Neitzert, beigetragen haben.

Im Kulturhaus Hamm (Sieg) präsentierten sich am Gesundheitstag, Montag, 8. Juli, Dienstleister mit Expertise in den Bereichen Pflege, Fitness, Physiotherapie, Versicherung, Aufklärung und Vorsorge. Dabei konnte man sich an den einzelnen Ständen und bei spezifischen Vorträgen z.B. nicht nur über innovative Behandlungsmethoden, Beratungsstellen und individuelle Ernährungstipps informieren, sondern auch selbst ausprobieren und Vorsorge in Angriff nehmen: Sei es mit Blutdruck- oder Nährstoffmessungen oder mit einer Einführung in den Yogasport.

Da der Besucherandrang über den Tag hinweg schwankte, nutzten die Mitwirkenden die Veranstaltung zusätzlich für einen Austausch untereinander: einigen Ausstellern waren die Angebote der anderen nur bedingt bekannt, so dass die Veranstaltung auch dahingehend durchaus einen Mehrwert hatte, Dienstleister aus dem Umkreis untereinander stärker zu vernetzen.

Am Donnerstag, 11. Juli entführte die Raiffeisenbotschafterin Julie Georgis die Hörerschaft sowohl vormittags als auch abends in der Amtsstube Raiffeisens im Raiffeisenhaus in Flammersfeld, auf eine Zeitreise durch die spannende Familiengeschichte des Genossenschaftsgründers. In der Rolle der Amalie Raiffeisen, der ältesten Tochter, nahm sie die Besucher mit ins 19. Jahrhundert. Sie schaffte es durch ihre beeindruckende und künstlerische Art des Erzählens, die Zuhörer in die eigene Kindheit und Jugend zu versetzen. Aktiv konnten sich die Zuhörer mit gemeinsam gesungenen Liedern einbringen und anschließend in lockerer Atmosphäre miteinander ins Gespräch kommen.

Mit der nächsten größeren Veranstaltung wurde in der Hämmscher Gaststätte „Zum Raiffeisen“ das Wochenende eingeläutet: Das Bierseminar unter der Leitung von Niklas Stöcker brachte den Besucherinnen und Besuchern nebst Speis und Trank die Geschichte und die grundlegenden Eigenschaften des Brauprozesses sowie verschiedene Biersorten näher.

Am Samstag, 13.Juli, kamen zahlreiche Familien zum Raiffeisen Spiele- und Begegnungsfest am Raiffeisenmuseum in Hamm, die den Nachmittag nutzten, um an verschiedenen Aktionen teilzunehmen. Ein Hauch von Raiffeisens Zeit wehte mit dem Schmiedefeuer von Jungschmied Philip Iven durch die Straße, der mit den Kindern kleine Andenken zum Mitnehmen schmiedete, während Vater Rolf Iven die Gäste mit Bergischen Waffeln versorgte – frisch über‘m Feuer gebacken. Aber nicht nur dort konnten sich insbesondere die jungen Besucher auf Raiffeisens Spuren begeben: Nach einer kurzweiligen und kindgerechten Museumsführung mit Anna-Lena Kramp in der Rolle der Amalie Raiffeisen und Tanja Seelbach (Kita Fürthen) waren die Kinder bestens gewappnet für die von Streetworker Noel Schuller eingerichtete Actionbound-Schnitzeljagd mit Rätseln rund um Raiffeisen.

Ein voller Erfolg war das zweite interkulturelle Gartenfest im Raiffeisengarten in Flammersfeld am Samstag, 13. Juli. Unter dem Motto „Gemeinsam und zusammen am Raiffeisenhaus Flammersfeld“ tummelten sich kleine und große Besucher verschiedener Kulturen aber auch Menschen mit Beeinträchtigungen in dem schönen Garten. Kulinarisch wurde einiges an internationalen Gerichten geboten. Der Zauberer Udo Mandelkow, die chilenische Musikgruppe Grupo Manzanaar, der Musiker Mustafa Kola mit seinen türkischen, kurdischen und arabischen Interpretationen sowie das Raiffeisenspiel sorgten für einen erfüllten Nachmittag. Dass das gemeinsame Ziel von Integration und Inklusion erreicht wurde, hierzu hatten die Ortsgemeinde Flammersfeld, die Flüchtlingshilfe e.V., der Verein „Mach mit“, die Gartengruppe der Lebenshilfe sowie die Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld beigetragen.

Am Sonntag, 14.Juli ertönte dann im Waldschwimmbad Thalhausermühle gleich mehrmals der Startschuss für die verschiedenen Gruppen des Raiffeisentriathlons, die ab kurz nach zehn ihren sportlichen Ehrgeiz im Schwimmen, Laufen und Fahrradfahren bewiesen. Von den Zuschauern wurden die 188 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den verschiedenen Abschnitten der Strecke angefeuert und mit Jubel im Ziel erwartet. Die finalen Ergebnisse sind auf der Website raiffeisentriathlon.de eingestellt.

Am 7. und 14.Juli öffnete das Raiffeisenhaus (Alte Bürgermeisterei Flammersfeld) ihre Türen von 11 bis 17 Uhr für interessierte Besucher. Die Ausstellung im Raiffeisenhaus präsentiert eindrucksvoll das Wirken Friedrich Wilhelm Raiffeisens in unserer Region und die Entwicklung zum heutigen Genossenschaftswesen. Die Raiffeisenbotschafter Stephan Fürst, Julie Georgis und Anette Neitzert entführten die zahlreichen Besuchergruppen und Personen mit Begeisterung durch die Räumlichkeiten. Die Veranstaltung war ein voller Erfolg und bot den Besuchern einen spannenden Einblick in die Geschichte und in die Bedeutung des Genossenschaftswesens.

Gleichzeitig öffnete die Museumsscheune in Helmenzen ihre Tore. Historisch eingerichtete Wohnräume gaben Einblick in die Wohnsituation wie zu Raiffeisens Zeiten. Neben zahlreichen historischen Arbeits- und Haushaltsgegenständen erläuterten Kurzfilme den Einsatz dieser Gerätschaften.

Ihren Abschluss fand die Raiffeisenwoche dann am Abend, 14. Juli, in der evangelischen Kirche in Hamm mit einem Konzert der Sopranistin Manuela Meyer und Pianistin Natalia Nazarenus, die zusammen Werke der Romantik präsentierten.

„Ein schöner und würdiger Abschluss der diesjährigen Raiffeisenwoche, die wieder bunt und vielseitig war“, so Dietmar Henrich, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Hamm (Sieg). „Damit ist aber auch viel Arbeit verbunden, die ohne die vielen Mitwirkenden und helfenden Hände nicht leistbar wäre. Bei ihnen allen möchte ich mich daher ganz herzlich für ihren Einsatz und die Unterstützung bedanken.“

Bürgermeister Fred Jüngerich erinnerte an die Gründung des „Flammersfelder Hülfsvereins“ vor 175 Jahren durch den „Netzwerker“ Friedrich Wilhelm Raiffeisen. „Die Grundidee des Genossenschaftswesens ‚Was einer nicht schafft, schaffen viele‘ zeigt auch heute, dass gemeinsames Handeln vieles möglich macht.“ Dies zeigt sich auch in der Verbindung zwischen den beiden Verbandsgemeinden Altenkirchen-Flammersfeld und Hamm (Sieg), sogn. Raiffeisenland, die mit der Raiffeisenwoche eine gelungene Zusammenarbeit mit vielen positiven Eindrücken hervorbrachte. Fotos: VG AKFL