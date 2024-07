Veröffentlicht am 24. Juli 2024 von wwa

PLECKHAUSEN – Sachbeschädigung an der Grillhütte in Pleckhausen

Im Zeitraum zwischen Sonntagabend, 20:00 Uhr und Dienstagabend, 22:00 Uhr kam es an der Grillhütte in der Ortsgemeinde Pleckhausen, nahe dem Sportplatz, zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte haben, vermutlich mit einem Stein, die drei Fenster auf der Vorderseite des dazugehörigen Sanitärcontainers beschädigt. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei