Veröffentlicht am 24. Juli 2024 von wwa

SELBACH – Vogelschießen bei der St. Hubertus-Schützenbruderschaft Selbach

Am Sonntagabend gegen 20.45 Uhr fiel mit dem 531. Schuss der Vogel im Selbacher Schützenhaus von der Stange. Damit stand fest: Oliver Bernhardt ist neuer Schützenkönig der St. Hubertus-Schützenbruderschaft. Durchgesetzt hatte er sich in einem spannenden Duell mit Brudermeister Stephan Decker. Den linken Flügel „erledigte“ Klaus Benterbusch, den rechten Flügel die Königin des Vorjahres Melanie Puce. Werner Kastl machte den Reichsapfel klar.

Schon am Nachmittag hatten die Jungschützen und Schüler um den Titel gekämpft. In diesen Kategorien waren am Ende Lea Seibert (Zweiter Sinan Puce) und Jeremy Jakobsen-Urwald erfolgreich. Laura Seibert sicherte sich den Titel Bambiniprinzessin. Hans-Willi Wagner holte den Wanderpokal der Altkönige. Präses Pastor Martin Kürten gehörte unter starkem Beifall zu den ersten Gratulanten und überreichte kurz nach dem siegreichen Schuss die Majestätsinsignien. „Es war ein schöner fairer Wettbewerb und zeigt, dass die Selbacher eine gute Jugendarbeit pflegt“, sagte er noch.

Der Brudermeister bedankte sich bei den Teilnehmern und Helfern und lobte auch Vogelbauer Peter Wagener für seine Arbeit. Decker wies auf das heimische Heimat- und Schützenfest hin. Es beginnt am kommenden Sonntag, 28. Juli, wie immer um 9 Uhr mit der traditionellen St. Anna-Prozession, an der auch die frischgebackenen Majestäten teilnehmen. Ab 11 Uhr spielt der Musikverein Brunken im Schützenhaus auf. Anschließend feiert man zusammen mit „DJ Dieylani“. Der Brudermeister freut sich auf einen regen Besuch. (bt) Fotos: Bernhard Theis