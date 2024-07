Veröffentlicht am 24. Juli 2024 von wwa

BAD HÖNNINGEN – Randalierer in Bad Hönningen in Gewahrsam genommen

Dienstagmorgen wurde die Polizei in Linz über eine randalierende Person in der Bahnhofstraße informiert. Nach Angaben des Mitteilers werfe ein Mann Möbel und Gegenstände aus seiner Wohnung auf die Straße. Vor Ort fanden die Polizisten die Situation bestätigt vor. Der Polizei gelang es, den Mann schnell zu lokalisieren und zu fixieren. Aufgrund seines momentanen aggressiven und sprunghaften Verhaltens wurde er in Gewahrsam genommen. Quelle: Polizei