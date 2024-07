Veröffentlicht am 24. Juli 2024 von wwa

HACHENBURG – Verkehrsunsicheres Fahrzeug in Hachenburg aus dem Verkehr gezogen

Dienstag, dem 23. Juli 2024, gegen 09:30 Uhr konnte durch die Polizei Hachenburg ein augenscheinlich verkehrsunsicherer südosteuropäischer Sprinter festgestellt werden. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle konnte eruiert werden, dass es sich um ein Schrottsammler-Fahrzeug handelt und der anfängliche Verdacht bestätigt wurde. Aufgrund der offensichtlichen Fahrzeugmängel erfolgte eine Überprüfung durch den TÜV. Im Rahmen dieser konnten unzählige erhebliche Mängel festgestellt werden. Unter anderem war der Hauptrahmen an diversen Stellen durchgerostet. Die Bodengruppe war so stark weggerostet, dass die Straße unter dem Fahrzeug erblickt werden konnte. Der Tank war mit einem Tuch abgedichtet und verlor an gleich mehreren Stellen Kraftstoff. Das ABS und die Handbremse waren abgeschnitten und mit einem Kabelbinder am Rahmen befestigt. Weitere Teile vom Rahmen, Hilfsrahmen und der Bodengruppe waren mit einem 0,5 mm dickem Blech und Holzschrauben verschraubt. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Sprinter stillgelegt. Eine Reparatur des Fahrzeuges dürfte unmöglich sein bzw. unverhältnismäßig teuer werden. Gegen den Fahrzeugführer wurden mehrere Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Quelle und Fotos: Polizei