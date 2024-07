Veröffentlicht am 23. Juli 2024 von wwa

NIEDERHAUSEN – Spielplatz in Niederhausen wird bald saniert

Der Spielplatz in Niederhausen an der Grenzstraße ist in die Jahre gekommen. Bereits im Jahr 2020 hat sich der Sport-, Jugend- und Kulturausschuss mit der Umgestaltung des Spielplatzes befasst. Hier musste festgestellt werden, dass einiges verbessert werden muss. Zudem muss nach der jährlichen Spielplatzprüfung ein Zaun entlang des Bachlaufs aufgestellt werden. Für die Sanierungsarbeiten wurden finanzielle Mittel im Haushaltsplan der Gemeinde eingestellt. Nun soll es bald soweit sein das die Arbeiten vom Bauhof der Verbandsgemeinde Hamm aufgenommen werden. Durch den Vorrang anderer Aufträge und zusätzlichen Personalmangel verzögerte sich der Beginn der Maßnahme. Zu den Sanierungsarbeiten gehören das Aufstellen eines neuen Sandkastens, der Austausch der kleinen Rutsche, die Aufstellung des im Jahr 2020 von der Auflösung des MGV Niederhausen gestifteten Federtieres und die Aufstellung einer Doppelschaukel. Bis zur Umsetzung der aufgeführten Maßnahmen ist der Spielplatz nur eingeschränkt nutzbar. Die Ortsgemeinde bittet um Verständnis. „Für alle Kinder gibt es ja noch die Spielplätze in Wickhausen und in Pracht die genutzt werden können“ so Ortsbürgermeister Udo Seidler. Fotos: OG Pracht