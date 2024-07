Veröffentlicht am 23. Juli 2024 von wwa

KIRCHEN – Langjährige „Siegperlen“ geehrt

Ein besonderes Jubiläum feiern in diesem Jahr gleich zehn der während der Jahreshauptversammlung am Samstag anwesenden Vereinsmitglieder der Wanderfreunde „Siegperle“. Vier davon 30 Jahre und sechs sogar schon 40 Jahre Mitgliedschaft im Verein.

30 und 40 Jahre in der Siegperle, das heißt schon was, sagt Vorsitzender Sven Wolff. Das bedeutet bei den zu Ehrenden aber auch, 30/40 Jahre richtige Vereinsaktivität, unzählige – ehrenamtliche Arbeitseinsätze bei den eigenen IVV-Wandertagen, Teilnahmen an Tages- und Mehrtagesausflügen, wirklich großes Engagement und Vereinstreue.

Dafür sagte Wolff allen „Siegperlen“ ganz herzlich Danke und ehrte diese im Rahmen der Versammlung im Hotel Zum Weißen Stein in Kirchen-Katzenbach. „Wir freuen uns auf die nächsten und hoffentlich noch sehr vielen Jahre mit Euch, so der Vorsitzende.

Für 30 Jahre Vereinsmitgliedschaft wurden geehrt: Barbara und Wolfgang Gehrer, Eva-Maria und Rainer Rulle.

Für 40 Jahre Vereinsmitgliedschaft wurden geehrt: Rita Philipp, Christine Vollmar, Gerda Rudelt, Karl-Heinz Schnittchen, Doris und Sven Wolff. Foto: Siegperle