KREIS NEUWIED – Selbstlernkurse an der KreisVolkshochschule Neuwied

Selbstlernkurse sind eine perfekte Möglichkeit, sich zeit- und ortsunabhängig weiterzubilden. Bei der kvhs Neuwied können auch dieses Semester wieder solche Online-Lernangebote gebucht werden. Lernen Sie hierbei im eigenen Tempo, wann und wo Sie möchten.

Die Kurse beinhalten verschiedene Lektionen, Lehrvideos, Anleitungen, Arbeitshefte, Informationsblätter oder Übungen. Nach Buchung des Kurses stehen i. d. R. alle Inhalte für sofort bereit. Seien Sie hierbei weitgehend unabhängig von Zeiten, an denen die Inhalte vermittelt werden. Sparen Sie die Anfahrt und Fahrtzeiten, weil alles online einsehbar und nutzbar ist. Wiederholen Sie die Inhalte so oft Sie möchten. In einigen der Kurse haben Sie zudem die Möglichkeit regelmäßig mit der Kursleitung bspw. per E-Mail oder über feste Sprechstunden Kontakt aufzunehmen und Ihre Fragen an diese zu richten.

Kursübersicht:

G136 Lernfrust Adé

G300 Tai-Chi von zu Hause

G302 Raus aus der negativen Schlafspirale (Krankenkassenzertifiziert)

G303 Endlich Stressfrei (Krankenkassenzertifiziert)

G334 Stress – Löser – Natur

G335 Geh glückwärts – Natürlich achtsam stressfrei (Krankenkassenzertifiziert)

G336 Innere Stärke dank Resilienz (Krankenkassenzertifiziert)

