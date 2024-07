Veröffentlicht am 23. Juli 2024 von wwa

LUDWIGSHAFEN – 34-Jähriger aus Ludwigshafen wird vermisst

Seit Montag, dem 22. Juli 2024, wird ein in Ludwigshafen am Rhein wohnender 34-Jähriger vermisst. Er verließ am Samstag, dem 20. Juli 2024 gegen 09:30 Uhr seine Wohnung in Ludwigshafen am Rhein im Stadtteil Oppau. Zuletzt wurde er an dessen Wohnanschrift gesehen. Seitdem ist sein

Aufenthaltsort unbekannt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte er nicht gefunden werden, so dass die Öffentlichkeit um Mithilfe gebeten wird.

Beschreibung des 34-Jährigen: – schlanke Statur – schwarze kurze Haare – letztmalig bekleidet mit weißem T-Shirt und schwarzer Jogginghose von Alpha Industries – schwarzer Rucksack von Adidas oder Nike – schwarze Nike Schuhe. Weitere Informationen, wie Name und ein Foto des Vermissten, finden sich hier: https://s.rlp.de/BkDrwSj. Quelle: Polizei