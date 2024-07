Veröffentlicht am 22. Juli 2024 von wwa

KIRCHEIB – Verkehrsunfallflucht auf der B 8 bei Kircheib – schwarzer SUV flüchtig

Am 22. Juli 2024 ereignete sich gegen 15:50 Uhr auf der Bundesstraße 8 zwischen dem Industriegebiet Mendt und Kircheib ein Verkehrsunfall. Ein unbekannte PKW (schwarzer SUV / vermutlich Seat Ateca) fuhr ausgangs einer Rechtskurve von einem Wirtschaftsweg auf die Bundesstraße 8 auf, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Ein aus Richtung Mendt in Fahrtrichtung Kircheib fahrender PKW konnte einen Zusammenstoß nur durch ein Ausweichmanöver in den Straßengraben verhindern. Der SUV setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder der EMail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden. Quelle: Polizei