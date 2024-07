Veröffentlicht am 22. Juli 2024 von wwa

PRACHT – Die Brunnenanlage am Busplatz in Niederhausen wird von freiwilligen Helferinnen gepflegt

Wieder einmal waren die fleißigen Helferinnen an der Brunnenanlage am Busplatz in Niederhausen aktiv und haben die Anlage von Unkraut befreit. Elke Klein, Anja Orth, Doris Krämer und Waltraud Bender kümmern sich seit einem Jahr um das Ansehen der Anlage. Der Frauenchor Niederhausen hat über fünfzehn Jahre diesen Bereich in Ordnung gehalten. Mit der Auflösung des Vereines im Jahr 2015 wurden die Arbeiten vom Gemeindearbeiter erledigt. Nun freut sich die Gemeinde, dass es wieder freiwillige Helferinnen gibt, die die Anlage in Ordnung halten. Foto: OG Pracht

Foto: Der gepflegte Brunnenplatz in Niederhausen