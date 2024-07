Veröffentlicht am 22. Juli 2024 von wwa

WEHBACH-WINGENDORF – Auszeichnung für über 50 Jahre ehrenamtlicher Feuerwehrdienst – Kreisfeuerwehrverband Altenkirchen ehrt verdiente Kameraden der Feuerwehr Wehbach/Wingendorf

Der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes Volker Hain ehrte zwei verdiente Kameraden des Löschzuges Wehbach/Wingendorf für 51 Jahre aktiven Feuerwehrdienst im Ehrenamt. Zur Ehrung stand Johnnes Hähner aus Wehbach und Hubertus Behner aus Wingendorf.

Kamerad Behner startet 1973 in der Feuerwehr Wingendorf. Zeitgleich trat Kamerad Hähner in der Feuerwehr Wehbach zum Dienst in der Feuerwehr an. Bis auf jährliche Zusammentreffen bei Schlussübungen oder größeren Einsätzen, hatten die beiden heute befreundeten Kameraden wenig Berührungspunkte. Als es dann 2007 zur Zwangsfusion der beiden Feuerwehrstandorte kam, waren beide plötzlich in der heutigen Feuerwehrwache Wehbach/Wingendorf vereint und leisteten fortan gemeinsam den Feuerwehrdienst. Beide sind ein Beweis dafür, dass man sich auch nach einer Zwangsfusion zusammenfinden kann und für eine gemeinsame Sache, nämlich den Feuerwehrdienst, begeistern kann.

Zur Verleihung waren neben Wehrführer Holger Urrigshardt auch der Wehrleiter der VG-Kirchen Ralf Rötter sowie nahezu der gesamte Löschzug erschienen. Alle Gratulanten sprachen Behner und Hähner Respekt und Anerkennung aus. Urrigshardt schilderte den Wertegang der beiden sowie einige Anekdoten während ihrer Dienstzeit bei der Feuerwehr.

Beiden Kameraden wurde die Ehrennadel des Landesfeuerwehrverbandes Rheinland-Pfalz in Silber für ihr überragende Engagement in 51 Jahren verliehen. In seiner Laudation betonte Hain, dass die Auszeichnung „nur“ ein äußeres Zeichen auf der Uniform sei. Es zählen vielmehr die Freundschaften, die geknüpft wurden, sowie die Erfolge, die man im Feuerwehrdienst erreicht habe und das Wissen was an die jüngeren Kameraden weitergegeben wurde. Beide Kameraden waren sichtlich überrascht und freuten sich über große Teilnahme der Kameraden anlässlich der Verleihung.

Foto: Volker Hain (Vorsitzender Kreisfeuerwehrverband) Hubertus Behner, Johannes Bähner, Holger Urrigshard (Wehrführer) Foto: FFW