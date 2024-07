Veröffentlicht am 21. Juli 2024 von wwa

MARENBACH – Schützenverein „Im Grunde“ Marenbach krönt seine neuen Majestäten

Zum Wochenende war in Oberirsen, im Ortsteil Marenbach, beim Schützenverein „Im Grunde“ Marenbach das große Schützenfest angesagt. Eröffnet wurde es am Freitag mit der Sommernachtsparty. Was am Freitag mit bester Stimmung begann, fand am Samstagabend seine Fortsetzung. Es war warm, es regnete nicht und das Zelt gefüllt mit gut gelaunten und stimmungsvollen Schützen und Festbesuchern.

Fast aus die Sekunde pünktlich zogen um 20:00 Uhr die Grönner Schützen ins Festzelt ein. Rechts von der Bühne, auf der die Band Party Factory Stellung bezogen hatte, formierten sich die Jugendabteilung und Seniorenschützen des SV „Im Grunde“ Marenbach. Angeführt vom Schützenhauptmann Eschemann zogen die Fahnengruppe, alte und neue Majestäten und die Thronpaare auf und bezogen Linie vor und links der Bühne. Da auch die Krönung des neuen Kaisers auf dem Plan stand, musste der Fahnenträger Jörg Düvel die Fahne an die Offizierin Ina Derkmann übergeben und ins Glied der zu krönenden Häupter zurücktreten.

Erstmals übernahm Vorstandsmitglied Mario Richter die Krönung. Er verabschiedete die alten Majestäten, Königin Mara I. Welter, Kronprinzessin Melina Roezel, Kaiserin Cornelia Schumacher und Bambini Prinzessin Mona Liebegrott. Er dankte Ihnen für ihr Regentschaftsjahr und überreichte ihnen einen Erinnerungsorden. Damit ging auch die feierliche Krönung der neuen Majestäten einher. Schützenkönig 2024-25 ist Sebastian Rheinhardt, an seiner Seite Königin Kristina. Sie schmücken als äußeres Zeichen Königskette und Diadem. Die Kette der Kronprinzessin erhielt Lena Liebegott. Die Kaiserwürde übernahm für zwei Jahre Jörg Düvel. Die Schülerprinzenkette überreichte Richter dem stolzen Justus Metzler. Strahlende Augen hatte auch die kleine Paulina Adretzky als sie die Bambinikette umgehängt bekam. Nach erfolgter Krönungszeremonie, begleitet vom Applaus der befreundeten Schützenvereine, erholte sich die Gesellschaft kurz, bevor die Band zum Königstanz aufspielte und das Königspaar den Königsball tänzerisch eröffnete. Fotos: Renate Wachow