Veröffentlicht am 21. Juli 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Landfrauen fuhren an die Mosel

Die Landfrauen im Bezirk Altenkirchen erkundeten bei strahlendem Sonnenschein das schöne Moseltal. Von Traben-Trarbach ging es mit dem Schiff, vorbei an vielen Weinbergen und Burgen, zum Kloster Machern. Nach einer kurzen Einführung in die Geschichte des ehemaligen Zisterzienserinnenklosters besuchten die Landfrauen das Ikonen- und Puppenmuseum. Danach ging es mit dem Bus nach Bernkastel-Kues. Die größte Stadt an der Mittelmosel begeisterte durch die beeindruckenden Fachwerkbauten und die vielen kleinen Läden und Cafés. Geplant und hervorragend organisiert hatten diesen schönen Ausflug Alma Lindlein und Heike Fuchs.