Veröffentlicht am 21. Juli 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Landfrauen fahren zum „Appelhof“

Am Freitag, den 30. August 2024 fahren die Landfrauen im Bezirk Altenkirchen zum „Appelhof“ in Windeck. Seit über 50 Jahren hat sich die Familie Fuhr auf Obstanbau spezialisiert. Eine Führung durch die Plantage zeigt uns die Herausforderungen der Landwirtschaft in der heutigen Zeit. Im Hofladen werden die Erzeugnisse direkt vermarktet. Bei Kaffee und Kuchen besteht Zeit zum Austausch. Es werden Fahrgemeinschaften gebildet. Anmeldung bis 10. August bei Anka Seelbach Tel.: 0171/2818065 oder an Landfrauen.ak@web.de.