Veröffentlicht am 21. Juli 2024 von wwa

GÜLLESHEIM – Erfolgreiches erstes Zeltlager der Jugendfeuerwehren aus der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Vom 17. bis 20. Juli 2024 versammelten sich 50 Jugendliche und 20 Betreuer rund um die Sporthalle in Güllesheim und veranstalteten dort das erste Zeltlager der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld. Nachdem am Mittwoch alle Zelte aufgebaut und bezogen wurden, konnten die Jugendlichen den ersten Tag damit verbringen, sich mit der Örtlichkeit vertraut zu machen. Nach einem gemeinsamen Mittagessen wurden zunächst die organisatorischen Dinge erledigt. In der Zwischenzeit konnten alle die Sporthalle sowie den Spieleanhänger der Kreisjugendfeuerwehr Altenkirchen ausgiebig erkunden. Am Abend führten wir eine kleine Wanderung zum Feuerwehrgerätehaus nach Pleckhausen durch, um dort die Fahrzeuge unter die Lupe zu nehmen.

Am Donnerstag starteten sie direkt nach dem Frühstück mit der ersten Gruppe zum Förderturm der alten Grube Georg. Der wurde durch ehrenamtliche Führer ausgiebig und sehr interessant vorgestellt. Nach dem Mittagessen startete auch direkt die zweite Gruppe. Am Freitag wurde es ernst. Die Jugendlichen nahmen in Gruppen an einer Lagerolympiade und an einem Völkerballturnier teil. Alle Jugendlichen sind voller Ehrgeiz und Siegeswillen in die verschiedenen Aufgaben gestartet. Der erste Platz bei der Lagerolympiade wurde durch die Jugendfeuerwehr Mehren erzielt. Der zweite Platz ging an die Jugendfeuerwehr Horhausen und der dritte Platz an die Jugendfeuerwehr Flammersfeld.

Beim Völkerballturnier konnte die Jugendfeuerwehr Oberlahr den ersten Platz erreichen. Die Jugendfeuerwehr Berod erzielte den zweiten Platz und die Jugendfeuerwehr Horhausen den dritten. Den Freitagabend ließ man gemeinsam auf dem Zeltplatz am Lagerfeuer mit Stockbrot ausklingen.

Am Samstag wurden nach dem Frühstück die Zelte wieder abgebaut, der Zeltplatz sowie die Sporthalle und der Kristallsaal gereinigt. Zum Mittag wurde als Abschluss der Grill angeworfen und alle Kinder ins restliche Wochenende verabschiedet.

Insgesamt haben die JFWler vier großartige Tage erlebt. Neue Freundschaften wurden geschlossen und der Zusammenhalt in der Verbandsgemeinde ist weiter gewachsen. Das Wetter hatte die Aktion beim ersten Zeltlager gut unterstützt. Die Jugendfeuerwehr dankt all denen, die es überhaupt möglich machen, solch ein Zeltlager zu organisieren. Allen voran der Verbandsgemeinde, die zu jeder Zeit hinter der Jugendfeuerwehr steht und die Sporthalle zur Verfügung stellte. Auch die Ortsgemeinde Güllesheim, die nach einer kurzen Anfrage den Kristallsaal sowie die Küche zur Verfügung stellte. Zuletzt dem Flächeneigentümer sowie dem Pächter, für das unkomplizierte zur Verfügung stellen der Wiese. Alles in allem ist die Jugendfeuerwehr mit dem ersten Zeltlager sehr zufrieden und freut sich darauf, wenn es wieder in zwei Jahren heißt: „Zelte einpacken, es geht zum Verbandsgemeindezeltlager.“ Text: Jannik Schwarzbach / VG-Jugendwart AK-FF- Foto: Ralf Schwarzbach / BKI LK AK