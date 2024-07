Veröffentlicht am 21. Juli 2024 von wwa

LINZ am RHEIN – Diebstahl von Gartenpflanzen in Linz am Rhein

Samstagmorgen, 20. Juli 2024, bemerkte eine Grundstückseigentümerin aus Linz am Rhein den Diebstahl von zwei Pflanzen aus ihrem Garten. Die Täter kletterten vermutlich nachts zuvor über den Grundstückszaun und trugen die Pflanzen mitsamt Pflanzkübeln davon. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Linz am Rhein unter der Tel.: 02644-943-0 erbeten. Quelle: Polizei