Veröffentlicht am 21. Juli 2024 von wwa

LINZ am RHEIN – Zwei Unfälle auf einen Streich in Linz am Rhein

Samstagmittag, 20. Juli 2024) meldete sich ein Grundstückseigentümer aus Linz bei der Polizei, da ein Fahrzeug gegen seine Hauswand gerollt war. Die Polizeibeamten stellten am Unfallort fest, dass der PKW vermutlich nicht durch Anziehen der Handbremse gegen Wegrollen gesichert war und daraufhin selbstständig gegen die Wand gerollt war.

Der verantwortliche Fahrzeugführer konnte ermittelt werden und erschien am Unfallort. Als der 57-Jährige aus dem Rhein-Sieg-Kreis den Rückwärtsgang einlegte, um von der Hauswand wegzufahren, kollidierte er mit einer hinter ihm befindlichen Straßenlaterne. Obwohl der PKW nun sowohl an der Front als auch am Heck beschädigt war, blieb der Fahrzeuginsasse unverletzt. Quelle: Polizei