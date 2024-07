Veröffentlicht am 21. Juli 2024 von wwa

RHEINBROHL – Polizei besucht KiTa-Sommerfest in Rheinbrohl

Samstag, 20. Juli 2024 fand das Sommerfest der KiTa St. Suitbert in Rheinbrohl unter dem Motto „Spiderman, Superman und Co. – wir sind es sowieso“ statt, wobei die Helden des Alltags in den Fokus gestellt werden sollten. Neben dem Deutschen Roten Kreuz, der Feuerwehr und der Abfallwirtschaft kam auch eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Linz zu Besuch. Manche Kinder kletterten durch den Innenraum des Polizeifahrzeugs, oder schauten sich die Uniform und Einsatzgegenstände der Polizisten an. Die Kinder revanchierten sich mit ausgiebigen Fragen und stellten die erfahrenen Polizisten mit offenen Fragen „wie man denn einen Dieb fängt“ auf die Probe. Absolutes Highlight war jedoch das Foto mit Polizeimütze und Anhaltekelle auf dem Fahrersitz des Streifenwagens und das Einschalten des Blaulichts. Quelle: Polizei