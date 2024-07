Veröffentlicht am 21. Juli 2024 von wwa

BAD HÖNNINGEN – Zweifacher Ladendiebstahl in Bad Hönningen endet in Polizeigewahrsam

Samstagnachmittag, 20. Juli 2024, kam es zu gleich zwei Ladendiebstählen in einem Einkaufsmarkt in Bad Hönningen. Der 40-jährige ohne festen Wohnsitz hielt sich in einem Einkaufsmarkt Im Mannenberg in Bad Hönningen auf und füllte mehrere Einkaufstüten mit Lebensmitteln. Da er bereits vormals wegen Ladendiebstählen in selben Markt aufgefallen war, bestand gegen ihn bereits ein Hausverbot. Als er durch einen Mitarbeiter darauf angesprochen wurde, ergriff der Mann mit den zwei vollgepackten Einkaufstüten die Flucht.

Kurze Zeit später schlich er sich mit anderer Kleidung erneut in den Einkaufsmarkt, wurde jedoch wieder erkannt und versuchte erneut zu flüchten. An der erneuten Flucht hinderten ihn jedoch mehrere Mitarbeiter des Einkaufsmarktes und hielten ihn bis zum Hinzukommen der Polizei fest.

Die Polizisten nahmen den alkoholisierten Wiederholungstäter in Gewahrsam. Er wird sich nun in gleich zwei Strafverfahren wegen Ladendiebstahls verantworten müssen. Quelle: Polizei