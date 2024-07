Veröffentlicht am 20. Juli 2024 von wwa

WEITEFELD – Körperliche Auseinandersetzung mit Teleskopschlagstock in Weitefeld

In der Nacht zum Samstag, 20. Juli, 2024, gegen 01:00 Uhr kam es im Bereich der Bahnhofstraße in Weitefeld zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren jugendlichen bzw. heranwachsenden Personen. Dabei soll es auch zum Einsatz eines Teleskopschlagstocks gekommen sein. Ein 18-jähriger wurde leicht verletzt und musste in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen durch die eingesetzten Beamten, konnten die flüchtigen Täter nicht mehr angetroffen werden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an. Zeugen der Tat werden gebeten sich bei der Polizei Betzdorf zu melden. Quelle: Polizei