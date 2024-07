Veröffentlicht am 20. Juli 2024 von wwa

KIRCHEN (Sieg) – Verkehrsunfallflucht in 57548 Kirchen (Sieg), auf der B62 in Fahrtrichtung Siegen

Am 18. Juli 2024, gegen 10:20 Uhr ereignete sich an einer Lichtzeichenanlage auf der B 62 in Kirchen, in Fahrtrichtung Siegen ein Verkehrsunfall. Im Rahmen einer Rotlichtphase rollte ein PKW auf den dahinter haltenden PKW auf. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend in Richtung Siegen, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Aufgrund der Angaben des Geschädigten konnte der flüchtige Fahrzeugführer ermittelt werden. Quelle: Polizei