Veröffentlicht am 20. Juli 2024 von wwa

BETZDORF – Kleine Verkehrsunfälle hielten Polizei Betzdorf auf Trab

Im Verlauf des 19. Juli 2024 kam es im Dienstgebiet der Polizei Betzdorf zu mehreren kleinen Verkehrsunfällen. So touchierte ein 77-jähriger in der Hellerstraße in Betzdorf beim Ausparken den PKW eines anderen Verkehrsteilnehmers. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Zur Mittagszeit wurden die Beamten über einen Verkehrsunfall in Weitefeld informiert. Hier beschädigte ein PKW-Führer beim Rangieren ein Verkehrsschild in der Daadener Straße. Der Verursacher blieb unverletzt.

Fast zeitgleich ereignete sich ein Verkehrsunfall auf einem Parkplatz in der Kirchener Straße in Betzdorf. Auch dort kam es im Rahmen eines Ausparkvorgangs zu einer Berührung zwischen zwei Fahrzeugen. Es entstand ebenfalls lediglich Sachschaden an den beiden PKW. Über den Unfallhergang herrschten Uneinigkeit zwischen den beiden Fahrzeugführern. Quelle: Polizei