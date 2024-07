Veröffentlicht am 20. Juli 2024 von wwa

OBERROSSBACH – Diebstahl eines Motorrades in Oberroßbach

Samstagnachmittag wurde die Polizei über den Diebstahl einer schwarz-weißen Yamaha XT 600 in Kenntnis gesetzt. Die wurde aus einer Hofeinfahrt in der Hauptstraße in Oberroßbach entwendet. Die Tat dürfte im Zeitraum zwischen 19. Juli 2024 (Mittagszeit) und 20. Juli 2024, 12:30 Uhr, begangen worden sein. Hinweise zum Diebstahl bitte der Polizeiinspektion in Westerburg mitteilen. Quelle: Polizei