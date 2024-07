Veröffentlicht am 20. Juli 2024 von wwa

NIEDERBIEBER – Inselfreunde spenden neue Lichterkette inklusiv Leuchtmittel an die Inselgemeinschaft

Sie ist genauso Tradition wie das Fest selbst. Zu jedem Inselfest erstrahlt die Insel in einem bunten Lichtermeer, wenn die Lichterkette mit ihren bunten Leuchtmitteln die Insel in eine ganz besondere Atmosphäre taucht. In diesem Jahr war es der Inselgemeinschaft Niederbieber e.V. allerdings nicht möglich, die vorhandene Lichterkette aufzuhängen, da sie in die Jahre gekommen und der Gummi mittlerweile spröde geworden war. Als der Vorstand der Inselfreunde davon erfuhr, dass in diesem Jahr keine Lichterkette hängen sollte, entschied er kurzerhand, der Inselgemeinschaft eine neue 100 Meter lange Lichterkette inklusive energiesparender LED-Beleuchtung zu sponsern.

„Das war eine unserer größten Investitionen, die wir gesponsert haben. Knapp 450 Euro haben die Inselfreunde investiert. Diese Investition war nur möglich dank der Unterstützung durch unsere passiven Mitglieder,“ so der Vorsitzende der Inselfreunde, Sascha Wendland.

Mitglied bei den Inselfreunden werden und Tradition aufrechterhalten

Möchten auch Sie die Arbeit der Inselfreunde Niederbieber e. V. unterstützen? Dann schauen Sie auf der Facebook-Seite der Inselfreunde vorbei oder sprechen Sie die Vorstandsmitglieder an. Die Inselfreunde freuen sich über neue passive und aktive Unterstützer. Der Jahresbeitrag beträgt zehn Euro.