Veröffentlicht am 20. Juli 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Sommerferienprogramm im Haus Felsenkeller. Ab dem 12. August gibt es den traditionsreichen und beliebten Ferienspaß wieder

Nach einer längeren Pause ist er wieder zurück: der Ferienspaß im Felsenkeller! Unter dem Motto „Wald und Natur – Erlebnis pur“ können Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren unter qualifizierter, pädagogischer Betreuung, täglich neue Eindrücke sammeln, Gleichaltrige kennenlernen, Abenteuer erleben und sich ganz nach Bedarf austoben. Es wird ein ausgewogenes Programm voller Spaß, Spannung und Erlebnisse sein und für jeden Geschmack wird etwas dabei sein. Apropos Geschmack: ein ausgewogenes, leckeres Mittagessen ist selbstverständlich mitinbegriffen.

In der Woche vom 12. bis 16. August liegt wir der Fokus auf Naturerlebnissen. Denn rund um das schöne Haus gibt es ein weitläufiges Außengelände und da gibt es so einiges zu entdecken. Die Wiesen am Waldrand und den Flusslauf durchs Wiesental können die Kinder erkunden oder geheime Wege durchs Unterholz finden.

„Wir freuen uns darauf den bekannten & beliebten Ferienspaß wieder aufleben zu lassen und eine großartige Zeit mit euch zu haben!“ grüßen Saskia Pangert vom Bildungsteam und Lara Skupin, die die pädagogische Leitung innehat.

In der Woche zuvor bietet die Jugendkunstschule ebenfalls auf dem Gelände des Felsenkellers eine Ferienbetreuung an. Die Plätze beider Veranstalter waren leider im Nu alle ausgebucht, aber es wird in Zukunft sicher wieder regelmäßiger Ferienangebote aus dem Bildungsteam des Felsenkellers geben. Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.