Veröffentlicht am 20. Juli 2024 von wwa

BAD HÖNNINGEN – Randalierer übernachtet bei der Polizei

Zunächst meldete am Donnerstagmorgen eine Familie aus einem Mehrfamilienhaus in der Bahnhofstraße, dass sie von ihrem Nachbarn massiv beleidigt und bedroht worden seien. Bei Eintreffen der Polizei konnte der Aggressor angetroffen werden, der auch gegenüber den Einsatzkräften verbal aggressiv auftrat. Nach Aufnahme des Sachverhaltes und einem ausgesprochenen Platzverweis verließ der 38-jährige Mann die Örtlichkeit.

Gegen 17:50 Uhr meldete sich die Familie wieder bei der Polizei, der Mann war vor der Wohnungsterrasse erschienen und setzte seine Beschimpfungen und Beleidigungen fort. Nach Aufforderung des Familienvaters, er solle die Örtlichkeit verlassen, versuchte der Mann ihn mit einem Gürtel zu schlagen. Bei Eintreffen der Polizeikräfte war der Aggressor nicht mehr vor Ort, konnte aber in der Nähe angetroffen werden. Da der Mann uneinsichtig ob seines Verhaltes war und äußerst aggressiv auftrat, wurde er in Gewahrsam genommen und blieb die Nacht bei der Polizeiinspektion in Linz. Quelle: Polizei