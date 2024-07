Veröffentlicht am 20. Juli 2024 von wwa

BREITSCHEIDT – Verkehrsunfall auf der K 50 bei Breitscheidt – Fahrradfahrerin schwer verletzt

Donnerstagmittag, 18. Juli 2024, gegen 14.15 Uhr, ereignete sich auf der Kreisstraße (K) 50 in der Gemarkung Breitscheidt ein Verkehrsunfall. Nach den bisherigen polizeilichen Erkenntnissen stürzte eine 53-jährige Fahrradfahrerin und zog sich schwere Verletzungen zu. Sie wurde durch einen Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Es besteht, so die Polizei, derzeit keine Lebensgefahr. Quelle: Polizei