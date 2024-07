Veröffentlicht am 20. Juli 2024 von wwa

STOCKUM-PÜSCHEN – Fahrradfahrer verstirbt nach Zusammenstoß mit einem Pkw auf der K 72

Am 19. Juli 2024, gegen 16:07 Uhr, kam es auf der K 72, von Bellingen kommend in Fahrtrichtung Stockum-Püschen, zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein 84jähriger Autofahrer aus der VG Westerburg übersah einen 73jährigen Radfahrer aus dem Landkreis Limburg-Weilburg und fuhr mit dem Pkw gegen das Hinterrad. Der Radfahrer wurde dadurch in den Graben geschleudert.

Mehrere Ersthelfer leiteten noch unmittelbar Reanimationsmaßnahmen ein. Um 16:49 Uhr wurden jedoch durch den Notarzt die Reanimationsmaßnahmen eingestellt und der Radfahrer für Tod erklärt. Der Autofahrer blieb unverletzt. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet und das Fahrzeug im Auftrag der Staatsanwaltschaft sichergestellt. Quelle: Polizei