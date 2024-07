Veröffentlicht am 19. Juli 2024 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Unterschiedliche Ausbildung – gemeinsamer Erfolg

So unterschiedlich die Aufgaben in einer Kreisverwaltung sind, so abwechslungsreich gestaltet sich auch die Ausbildung: Jahr für Jahr bietet die Kreisverwaltung Altenkirchen jungen Menschen die Gelegenheit, auf verschiedenen Ebenen eine Karriere im öffentlichen Dienst zu starten.

So gibt es u.a. das dreijährige duale Verwaltungsstudium an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Mayen, das mit dem akademischen Grad des „Bachelor of Arts (B. A) abschließt. Im Rahmen von drei Studienabschnitten an der Verwaltungshochschule sowie in mehreren Praxisphasen in den Verwaltungen wird den Absolventinnen und Absolventen das Rüstzeug für ihre künftigen Aufgaben vermittelt. Andere wiederum entscheiden sich für eine Ausbildung zum/zur Verwaltungsfachangestellten. Sie lernen die einzelnen Abteilungen der Kreisverwaltung kennen, besuchen die Berufsbildende Schule in Wissen und erhalten ab dem 2. Ausbildungsjahr zusätzlich Unterricht am Kommunalen Studieninstitut in Altenkirchen.

Die Ausbildungsbeauftragte Nadine Hüsch freute sich jetzt wieder, den Nachwuchskräften der Kreisverwaltung Altenkirchen nach einer Ausbildung zum erfolgreichen Abschluss zu gratulieren – teils mit hervorragenden Ergebnissen: Studium Bachelor of Arts: Nadine Pick, Stefanie Schürg und Noah Wagner, Verwaltungsfachangestellte: Gina Klein und Anna Koch, Fachinformatiker für Systemintegration: Tim Bläser

Keiner von den jetzt ehemaligen Ausbildenden hat die Entscheidung bereut. „Ich habe mich damals für die Ausbildung entschieden, da ich bereits viel Gutes darüber gehört hatte. Freunde hatten bereits bei einer Verbandsgemeinde und auch bei der Kreisverwaltung die Ausbildung absolviert. Besonders gut hat mir die Vielfältigkeit bei der Kreisverwaltung gefallen. Alle zwei bis drei Monate wechselt man die Abteilung und lernt immer neue Leute und spannende Bereiche kennen“, berichtet Anna Koch. Ähnliche Erfahrungen hat Noah Wagner gemacht: „Besonders gut hat mir während des Dualen Studiums gefallen, dass durch die kleinen Studiengruppen an der Hochschule eine tolle Gemeinschaft entsteht und alles deutlich familiärer ist als an einer Universität.“

Dabei gilt auch bei der Kreisverwaltung Altenkirchen: Nach der Ausbildung ist vor der Ausbildung: Aktuell läuft wieder die Bewerbungsphase für 2025 (bis 15. September 2024). Angeboten wird ein Duales Studium „Bachelor of Arts“ im Beamtenverhältnis oder eines im Bereich „Soziale Arbeit“, eine Ausbildung als Verwaltungsfachangestellte(r) oder als Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft. Fragen dazu beantwortet Nadine Hüsch, Tel. (02681) 81-2078.

Foto: Stellvertretend für die gesamte Kreisverwaltung freut sich Ausbildungsbeauftragte Nadine Hüsch (hinten l.), dass auch in diesem Jahr wieder einige Nachwuchskräfte erfolgreich ihr Studium bzw. ihre Ausbildung abgeschlossen haben. Foto: Kreisverwaltung/Thorsten Stahl