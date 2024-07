Veröffentlicht am 19. Juli 2024 von wwa

KALLSTADT – Verkehrsunfall auf der B 271 – 18-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt

Ein 18-jähriger Motorradfahrer aus dem Landkreis Mainz-Bingen befuhr am Freitagmittag,Juli 2024, gegen 12:05 Uhr, mit seinem Motorrad die B 271 von Ungstein nach Kallstadt, kam im Kurvenreich in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem entgegenkommenden Pritschenwagen einer 26-Jährigen aus dem Kreis Bad Dürkheim. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt, der Motorradfahrer verletzte sich schwer und kam in ein Krankenhaus. Der Gesamtschaden, so die Polizei, wird auf 15.000 Euro geschätzt. Die Fahrbahn war für die Unfallaufnahme und Beseitigung auslaufender Betriebsstoffe für circa eine Stunde voll und im Anschluss eine Stunde halbseitig gesperrt. Neben der Polizei waren Rettungsdienst, Feuerwehr und die Straßenmeisterei im Einsatz. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Zeugenhinweise telefonisch unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei