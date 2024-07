Veröffentlicht am 19. Juli 2024 von wwa

MONTABAUR – Zwei Brände in Montabaur

Freitagmorgen ereigneten sich im Stadtgebiet von Montabaur zwei Brände, die neben der Feuerwehr Montabaur auch die Beamten der Polizeiinspektion Montabaur beschäftigten. Zunächst ereignete sich gegen 11.30 Uhr ein Brand im Industriegebiet Horresser Berg. Ein Mitarbeiter einer Firma wollte mit einem Gasbrenner Unkraut vernichten. Dabei gerieten zwei Aufbewahrungsbehälter in Brand und die Flammen schlugen auf die Außenfassade des Firmengebäudes über. Durch das schnelle Einschreiten der Feuerwehr konnte ein größerer Gebäudeschaden verhindert werden, so dass es nur zu einer Beschädigung der Gebäudefassade kam. Ermittlungen zur Schadenshöhe

dauern noch an.

Eine gute Stunde später, gegen 12:45 Uhr, wurde ein brennender Pkw zwischen Montabaur und dem Stadtteil Eschelbach, in der Margeritenstraße, gemeldet. Dort geriet, vermutlich aufgrund eines technischen Defektes, der Motorraum eines Pkw in Brand. Durch Ersthelfer konnte mit einem Feuerlöscher das Ausbreiten des Brandes verhindert werden, bevor die Feuerwehr Montabaur ihn endgültig löschte. Die Beifahrerin des Pkw erlitt, bei dem Versuch das Feuer zu löschen, eine leichte, oberflächliche Verletzung an der Hand, die durch das DRK, vor Ort, versorgt wurde. Quelle: Polizei