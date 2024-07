Veröffentlicht am 19. Juli 2024 von wwa

NIEDERDREISBACH – In Niederdreisbach Roller ohne Drosselung – Fahrer hatte Cannabis konsumiert

Dienstagmittag, 16. Juli 2024, 12:35 Uhr fiel einer Streife der Polizei Betzdorf in der Hauptstraße in Niederdreisbach ein Motorroller mit auffällig hoher Geschwindigkeit und ohne Kennzeichen auf. Der Fahrer versuchte zunächst vor der Polizei zu flüchten. Der Versuch endete in der Schulstraße, vermutlich wegen eines Defektes.

Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 17-jährige Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem stand er unter dem Einfluss von THC. Er hatte den Konsum von Cannabis eingeräumt. Der junge Mann sollte den Roller eigentlich für seine Bekannte reparieren. Es wurde jedoch die Drosselung entfernt und er nutzte ihn für diverse Spritztouren. So war er bereits am Abend des 13. Juli 2024 am Elkenrother Weiher mit hoher Geschwindigkeit aufgefallen. Das Kennzeichen hatte er vor Fahrtantritt abmontiert, um nicht so schnell erkannt zu werden. Es wurde eine Blutprobe entnommen, das Fahrzeug sichergestellt und diverse Strafanzeigen vorgelegt. Quelle: Polizei