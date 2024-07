Veröffentlicht am 19. Juli 2024 von wwa

NEUSTADT (Wied) – Auffahrunfälle mit acht beteiligten Fahrzeugen auf der BAB 3 in Fahrtrichtung Köln

Am 18. Juli 2024, gegen 18:30 Uhr ereigneten sich unmittelbar hintereinander zwei Auffahrunfälle auf der BAB 3 in Fahrtrichtung Köln. Im neu eingerichteten Baustellenbereich hinter der Anschlussstelle Neustadt/Wied fuhr ein PKW-Fahrer aus NRW aufgrund unzureichendem Sicherheitsabstand auf einen PKW auf und schob ihn auf einen weiteren PKW. Unmittelbar hinter dieser Unfallstelle kamen zwei PKW gerade noch rechtzeitig zum Stehen, wurden jedoch ebenfalls durch unzureichenden Sicherheitsabstand von drei nachfolgenden PKW ineinander geschoben. Eine 25-jährige Fahrzeugführerin aus Hessen wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Der Verkehr konnte auf einem Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden, die Staulänge betrug zeitweise bis zu fünf Kilometer. Quelle: Polizei