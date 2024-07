Veröffentlicht am 19. Juli 2024 von wwa

DIERDORF – Straßenschild bei Dierdorf umgefahren

In der Zeit zwischen 15. Juli 2024, 12:00 Uhr und 18. Juli 2024, 10:45 Uhr wurde im Bereich der Anschlussstelle Dierdorf; in Fahrtrichtung Frankfurt an der L 258 durch einen Unbekannten ein Verkehrszeichen beschädigt. Das Verkehrszeichen 222 (Vorgeschriebene Vorbeifahrt rechts) wurde vollständig aus der Verankerung gerissen. Hinweise auf den Verursacher liegen derzeit nicht vor. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei