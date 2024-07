Veröffentlicht am 19. Juli 2024 von wwa

STRASSENHAUS – Pkw in Straßenhaus zerkratzt

Im Zeitraum zwischen 16. Juli 2024, 18:00 Uhr und 18. Juli 2024, 15:00 Uhr wurde ein in der Oberdorfstraße in Straßenhaus abgestellter, schwarzer Peugeot durch Unbekannte beschädigt. Der oder die Täter verkratzten mutwillig die gesamte Fahrerseite. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei