HAMM (Sieg) – Verkehrsunfall in Hamm (Sieg)

Donnerstagvormittag, 18. Juli 2024, gegen 10.30 Uhr, ereignete sich in Hamm (Sieg), in der Lindenallee, ein Verkehrsunfall. Nach den bisherigen polizeilichen Erkenntnissen befuhr eine 22-jährige Pkw-Fahrerin die Lindenallee in Richtung Ortsmitte. Als ein vor ihr befindlicher Pkw abbremsen musste, fuhr sie auf dieses Fahrzeug auf. Die 28-jährige Fahrerin des zweiten Pkw sowie ein neunjähriges Kind leichte Verletzungen. Beide wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ferner entstand an den Fahrzeugen Sachschaden. Quelle: Polizei