Veröffentlicht am 18. Juli 2024

ALTENKIRCHEN – Geschwindigkeitsmessungen in Altenkirchen

Mittwoch, 17. Juli 2024, führten Beamte der Verkehrsdirektion Koblenz in den Nachmittagsstunden Geschwindigkeitskontrollen in Altenkirchen, in der Kumpstraße, durch. 25 Fahrzeugführer wurden festgestellt, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h überschritten hatten. Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag bei 90 km/h. Gegen die Betroffenen werden entsprechende Verwarnungs- und Bußgeldverfahren eingeleitet. Quelle: Polizei