Veröffentlicht am 18. Juli 2024 von wwa

ASBACH – Kontrolle Jugendschutzgesetz – Testkäufe im Bereich Asbach, Neustadt/Wied, Buchholz

Am 17. Juli 2024 wurden durch eine 17-jährige Jugendliche sogenannte „Testkäufe“ im Bereich der Polizeiaußenstelle Asbach durchgeführt. Die Kontrollen nach dem Jugendschutzgesetz wurden durch zwei Mitarbeiterinnen des Ordnungsamtes der Verbandsgemeinde Asbach, einer Mitarbeiterin des Jugendamtes der Kreisverwaltung Neuwied, sowie einer Beamtin der Jugendsachbearbeitung entsprechend begleitet. Zielrichtung war die Überprüfung, ob geltende Jugendschutzbestimmungen hinsichtlich der Erlangung von Alkohol und Tabakprodukten, eingehalten werden.

Die Testkäuferin versuchte in verschiedenen Lebensmittelmärkten, sowie auch an Tankstellen, Zigaretten und hochprozentige alkoholische Getränke zu erwerben. Insgesamt wurden an neun Verkaufsstellen versucht einzukaufen. In drei Fällen hatte die Testkäuferin „Erfolg“ und erlangte Zigaretten oder hochprozentigen Alkohol.

Die Polizei weist, gerade für die bevorstehende Kirmeszeit, nochmals eindringlich daraufhin, dass die Abgabe von jugendgefährdeten Produkten Ordnungswidrigkeiten nach dem Jugendschutzgesetz darstellen und mit empfindlichen Bußgeldern geahndet werden. Quelle: Polizei