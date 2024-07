FLUTERSCHEN – Kindertagesstätte „Sternschnuppe“ in Fluterschen mit dem Qualitätssiegel „Bewegungskita Rheinland-Pfalz“ ausgezeichnet

Veröffentlicht am 18. Juli 2024 von wwa

FLUTERSCHEN – Bildung und Gesundheit brauchen Bewegung – Kindertagesstätte „Sternschnuppe“ in Fluterschen mit dem Qualitätssiegel „Bewegungskita Rheinland-Pfalz“ ausgezeichnet

In zahlreichen Kindertagesstätten ist Bewegung schon zum grundlegenden Prinzip der Entwicklungsförderung geworden. Mit dem landesweiten Qualitätssiegel zeichnet der Verein „Bewegungskindertagesstätte Rheinland-Pfalz e.V.“, Kindertageseinrichtungen aus, die der ganzheitlichen Förderung durch Bewegung und Spiel eine hohe Bedeutung beimessen. Das pädagogische Konzept einer Bewegungskita beinhaltet, dass die körperlich-motorische, geistige, soziale und emotionale Entwicklung der Kinder besonders durch vielfältige Angebote in Bewegung und Spiel nachhaltig unterstützt wird.

Der Kindertagesstätte „Sternschnuppe“ in Fluterschen wurde am 29. Juni 2024, im Rahmen des Sommerfestes, als 158. Kindertagesstätte in Rheinland-Pfalz das landesweit anerkannte Qualitätssiegel „Bewegungskita Rheinland-Pfalz“ verliehen. Die Kita-Leitung Anja Stock, freute sich, dass sie nach erfolgreicher Erfüllung aller Qualitätskriterien das Qualitätssiegel aus den Händen von Frau Fix (Vorstandsmitglied Turnverband Mittelrhein) entgegennehmen durfte. Frau Fix würdigte in ihrer Laudatio die Leistungen des Kita-Teams, das auf seinem Weg zur Bewegungskita nicht nur besondere Qualifikationen im Bereich „Entwicklungsförderung durch Bewegung“ bei Fortbildungen erworben hat, sondern dem es gelungen ist, im pädagogischen Konzept und Alltag, viel freie Bewegungs- und Spielzeit für die Kinder, täglich angeleitete Bewegungseinheiten sowie wöchentliche Bewegungsstunden zu verankern.

Seitens der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld überbrachte André Wollny, zuständiger Fachgebietsleiter für die Kindertagesstätten, die Glückwünsche des KiTa-Trägers und dankte dem Team für ihr Engagement.

Bewegungskitas sehen Bewegung und die Bewegungsfreude der Kinder als Grundlage für Bildung, Gesundheit und Persönlichkeitsentwicklung. Bewegung und Spiel als verbindende Elemente leisten aber auch einen wertvollen Beitrag zur Integration von Kindern in Kitas sowie in unsere Gesellschaft und tragen damit zur Chancengleichheit von Kindern bei. Die Bildungs- und Erziehungsempfehlungen für Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz stellen ebenfalls die besondere Bedeutung der Bewegung heraus. Als Bewegungskita zeigt die Kindertagesstätte Sternschnuppe nun auch nach außen, dass sie einen wichtigen Beitrag zur Gesundheitsförderung leistet.

Foto: (v.l.): André Wollny, Fachgebietsleiter Kindertagesstätten, Anja Stock, Kitaleitung und Frau Fix, Bewegungskita e.V. mit den Kindergartenkindern der Kita „Sternschnuppe“ Fluterschen Foto: Verbandsgemeindeverwaltung