Veröffentlicht am 18. Juli 2024 von wwa

LEUZBACH-BERGENHAUSEN – Verbandsgemeindepokal im Schießsport – Sieger 2024: SV „Im Grunde“ Marenbach



Seit nunmehr drei Jahren gibt es nicht nur im Fußball sondern auch im Schießsport einen Verbandsgemeindepokal, welcher als Wanderpokal unter den sechs Schützenvereinen in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld ausgeschossen wird.

Der SV Leuzbach-Bergenhausen feiert in diesem Jahr sein 100jähriges Bestehen und war auch Pokalgewinner des Vorjahres, so dass es schon die logische Konsequenz war, dass der Schützenverein aus dem Altenkirchener Stadtteil in diesem Jahr Ausrichter war.

Wurde im Vorjahr in Altenkirchen noch mit dem Kleinkaliber geschossen, war in diesem Jahr das Luftgewehr das ausgewählte Sportgerät. Unter der Verantwortung von Sportleiterin Christa Griffel, assistiert von ihrem Stellvertreter Dieter Müller, hatten die Mannschaften am 29. Juni ihre Schüsse abgegeben. Jede Mannschaft bestand aus fünf Einzelschützen, wobei zwei Sportler „Freihand“ geschossen haben und drei Sportler zu den Aufgelegtschützen zählten. Das Ergebnis des Wettbewerbes wurde anlässlich des Kommerses auf dem Schützenplatz in Leuzbach am 14. Juli bekanntgegeben. Bürgermeister Fred Jüngerich überreichte die Urkunden, die Präsente für die TOP 3 des Wettbewerbes und den Wanderpokal. Sieger mit insgesamt 1.440 Ringen wurde die Mannschaft des „SV Im Grunde Marenbach“ gefolgt von dem SV Maulsbach mit 1.401 Ringen. Drittplatziert war die Mannschaft der SG Altenkirchen mit 1.396 Ringen. Auf Platz 4 folgte der KKSV Orfgen (1.387 Ringe). Platz 5 hatte der gastgebende Verein SV Leuzbach-Bergenhausen (1.383 Ringe) und Platz 6 der SV Adler Michelbach mit 1.378 Ringen. Beste Einzelschützen waren „Freihand“: Manuel Schmidt vom SV Maulsbach mit 288 Ringen und Jörg Schneider vom SV Im Grunde Marenbach mit 298 Ringen. (die) Foto: Birgitt Flemmer