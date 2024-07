Veröffentlicht am 18. Juli 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Autogenes Training: Prävention durch Entspannung

Innere Unruhe kennen viele Menschen, gerade in unruhigen Zeiten. Achtsamkeit und Entspannung durch Autogenes Training können aber helfen, die Anspannung zu lösen. Daher bietet die Kreisvolkshochschule einen entsprechenden Kurs an. Der Kurs wird an zwei unterschiedlichen Terminen angeboten – einmal beginnend am Montag, 29. Juli, und einmal startend am Dienstag, 30. Juli, jeweils in der Zeit von 18 bis 19.30 Uhr. Beide Kurse in Altenkirchen umfassen acht Termine und finden unter fachlicher Leitung von Sabine Wellmann statt. Die Teilnahme kostet 100 Euro. Da der Kurs zertifiziert ist, kann bei 80-prozentiger Teilnahme ein Teil des Betrags von der Krankenkasse übernommen werden.

Das Autogene Training ist ein wissenschaftlich anerkanntes Entspannungsverfahren. Es kann zur allgemeinen Entspannung eingesetzt werden und bei einer Vielzahl von Beschwerden hilfreich sein. Das Ziel beim Autogenen Training ist es, sich zu jeder Zeit und an jedem Ort entspannen zu können. Dies ist mit zahlreichen positiven Effekten verbunden. Es kann bei Beschwerden wie beispielsweise bei Stress, Ein- und Durchschlafproblemen, stressbedingten Magen- und Darmproblemen, Blutdruckproblemen oder Belastungen durch Schmerzzustände hilfreich sein.

In den Stunden wird neben dem Erlernen der Methode auch das Thema Stress behandelt. Die Teilnehmenden lernen, welcher Unterschied zwischen gesundem und krankmachendem Stress besteht und haben außerdem Gelegenheit, eigene Stressursachen zu erkennen und herauszufinden, wie sie mit belastenden Situationen besser umgehen können. Anmeldungen: Kreisvolkshochschule Altenkirchen, Tel.: 02681 812212, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de