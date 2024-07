Veröffentlicht am 18. Juli 2024 von wwa

BAD MARIENBERG – Kultur, Genuss und Jubiläum – Lions Club Bad Marienberg lädt ein zum Benefiz-Klavierkonzert

„Ein Ausnahmepianist. Scheinbar spielerisch entlocken seine Hände dem Instrument Klänge von höchster Präzision“, meint die Süddeutsche Zeitung zum Spiel von Leopoldo Lipstein. Die Interpretationskunst des argentinischen Pianisten zählt wohl zu den bemerkenswerten des gegenwärtigen Konzertlebens. Behutsam und unmerklich treten Selbstverständlichkeiten wie perfekte Technik und Stilgefühl, Professionalität und musikalische Intelligenz in den Dienst einer sensiblen und liebevollen Poesie.

Der Lions Club Bad Marienberg lädt in seinem 25. Jubiläumsjahr zu diesem außergewöhnlichen Konzert in die Zimmererhalle im HUF Dorf in Hartenfels ein. Nicht nur der aktuelle Präsident, Georg Huf, sondern alle Mitglieder des Clubs freuen sich über regen Zuspruch zu dieser kulturellen Veranstaltung.

Das Konzert findet am Samstag, 31. August 2024, um 18 Uhr in der Zimmererhalle von HUF HAUS in Hartenfels statt. Die Erlöse kommen dem Hospiz St. Thomas in Dernbach zugute. Der Eintritt kostet 25 Euro. Snacks und Drinks vor Ort. Wer mag, kann sich ab 16.30 Uhr durch das HUF Dorf führen lassen. Veranstalter sind der Lions Club Bad Marienberg und das Kulturgut Hirtscheid

Veranstaltungsort: HUF Haus | Zimmererhalle | Franz-Huf-Straße 1 | 56244 Hartenfels

Tickets und Informationen gibt es unter www.lionslub-bad-marienberg.de/klavierkonzert/

www.kulturgut-hirtscheid.de beatrix.binder@web.de 0172 2729866. Das Kontingent an Karten ist auch Platzgründen „begrenzt“. Deshalb schnell entscheiden und ein Ticket besorgt. Huf Haus-Werksführung – nur mit Anmeldung unter 02626 761112 – ab 16.30 Uhr. Foto: Leopoldo Lipstein