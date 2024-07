Veröffentlicht am 18. Juli 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Musikalische Lesung im KUNSTRAUM Altenkirchen – Friedhelm Zöllner liest aus seinen Reiseerinnerungen – Hans Walter Putze musiziert

Der neu entstandene KUNSTRAUM in dr Wilhelmstraße 53 in Altenkirchen, in dem aktuell die Ausstellung DAS BLAUE BAND noch bis 15. August läuft, startet mit einer Reihe von Lesungen und Musikprogrammen. Am Donnerstag, dem 25. Juli von 18 bis 19:30 ist die Premiere bei freiem Eintritt mit der Lesung von Friedhelm Zöllner unter dem Titel DAS BLAUE BAND- DIE DURANCE IN DER PROVENCE. Friedhelm Zöllner liest heitere und besinnliche Geschichten aus seinen Reiserinnerungen. Es sind lebendige Zeugnisse von Erlebnissen, Begegnungen, Beobachtungen und Empfindungen aus Reisen über mehrere Jahrzehnte in eine Region mit großer Geschichte, interessanten Menschen, grandiosen Landschaften und lebendigem südländischen Leben. Es geht in acht sehr unterschiedlichen, in der Regel heiteren, Geschichten um Begegnungen mit einem Pfeifenraucher, um eine interessante Bedienung in einem Bistro, um eine Begegnung am Ockerfelsen mit dem heimischen Autor Heiner Feldhoff, um ein durch das Buch von Peter Mayle „Mein Jahr in der Provence“ berühmt gewordene „Café de la Poste“, um das Erleben des Zusammenbaus von Santons und um den Genuss von Wildschweinwurst.

Harmonisch fügt sich die Lesung zusammen mit Vorträgen des Klangimpressionisten Hans Walter Putze aus Dierdorf. Er gestaltet die Lesung mit unterschiedlichsten Klangwelten mit bekannten und unbekannten Instrumenten: Klänge, die gleichermaßen heiter, sehnsuchtsvoll und wehmütig stimmen, die beruhigen und im Innersten berühren können. Putze arbeitet gerne mit Obertoninstrumenten, bei denen zum natürlichen Ton immer ein Akkord von Teiltönen mitschwingt. Wir bitten um Anmeldung an: helga.seelbach@gmx.de