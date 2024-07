Veröffentlicht am 17. Juli 2024 von wwa

WISSEN – Wissener Schützenfestausklang am Montag

Beim Festausklang ging es noch einmal hoch her auf dem Wissener Schützenplatz. Höhepunkt am Montag war der Königinentanz von Nicole I. und ihrem Gemahl Jürgen Thielmann. Umringt vom Hofstaat tobten die beiden unter starkem Beifall durch das Festzelt. Auf der Bühne sorgten derweil die Bands „Bayernmän“ und „Party Factory/DJ Stocki“ für eine Riesenstimmung. Aber auch unter freiem Himmel hatte der heimische Schützenverein wieder eine ganze Menge zu bieten. Fahrgeschäfte wie Breakdancer, Riesenschaukel „Rocket“, Scheibenwischer „Pirates Caribbbean“ oder der Super-Twister konnte nicht über mangelndes Publikumsinteresse klagen. Aber auch die Betreiber von Schiess- und Losbuden oder Getränkestände waren am Abend recht zufrieden. Noch während sich die letzten Karussells drehten, bauten die ersten Schausteller ihre Anlagen ab. Einen großen Teil davon wird man im kommenden Jahr in Wissen wiedersehen. (bt) Fotos: Bernhard Theis