Veröffentlicht am 17. Juli 2024 von wwa

MITTELHOF – Sportverein Mittelhof unterstützt von Beginn an die Aktion „Siegtal Pur“

Der Sportverein Mittelhof unterstützt von Beginn an die Aktion „Siegtal Pur“. Auch am Sonntag, 7. Juli, legte man sich wieder mächtig ins Zeug. An der Abzweigung K 127 von der B 62 bei Steckenstein hatte man ein Verpflegungszelt und einen Getränkestand aufgebaut. Direkt daneben brutzelten Würstchen auf einem großzügig bemessenen Grill. Auch die leckeren Mittelhofer Waffeln fanden reißenden Absatz bei den Radfahrern, die sich hier eine Pause gönnten. Alles in allem waren gut 30 Helferinnen und Helfern seitens des Sportvereins in zwei Schichten den ganzen Tag über im Einsatz. Weitere Haltepunkte lagen an einer Gaststätte in Niederhövels und in Höhe des Angelsportvereins im Frankenthal. Am meisten Betrieb herrschte jedoch vor und in der Feuerwache Wissen. Der Förderverein von Löschzug 1 hatte ein regelrechtes Unterhaltungsprogramm für die vorbeifahrenden „Pedalritter“ aufgelegt. Es gab Leckereien vom Grill und Getränke aller Art. Daneben konnte man die Feuerwehrfahrzeuge besichtigen oder sich am Löschen von kleinen Bränden üben. Für die Kinder offerierte man ein Zielschiessen mit dem Minischlauch auf Tierfiguren. Hier kümmerten sich gut 20 Helferinnen und Helfer um die Radler aller Altersstufen. (bt) Fotos: Bernhard Theis