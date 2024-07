Veröffentlicht am 17. Juli 2024 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Farben-Workshop mit der Kreisjugendpflege

Die Kreisjugendpflege Altenkirchen bietet in diesem Jahr einen Forscherkurs zum Thema „Wunderbare Welt der Farben“ in Gebhardshain an. Dieser findet am Samstag, 14. September, in der Zeit von 10 bis 14.30 Uhr in den Räumen der Westerwaldschule statt. Eingeladen sind Kinder im Alter von 6 bis 9 Jahren. Die Teilnahme kostet 10 Euro.

Wie entstehen Höhlenmalereien? Kann man aus Steinen Farben herstellen? Obst und Gemüse im Farbkasten? Mit Tieren malen? Auf diese Fragen gibt es Antworten. Aus vielen unterschiedlichen Materialien werden Farben hergestellt, um eigene Bilder zu malen. Anmeldungen: E-Mail: jennifer.weitershagen@kreis-ak.de, Tel.: 02681-812541.