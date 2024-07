Veröffentlicht am 17. Juli 2024 von wwa

HAMM (Sieg) – Neue Beförderungen und Bestellungen bei der Feuerwehr Hamm (Sieg)

Nach dem formalen Ende der konstituierenden Sitzung des Verbandsgemeinderates Hamm (Sieg) im Kulturhaus Hamm (Sieg) gab es am Abend des 11. Juli noch eine Überraschung, denn die Freiwillige Feuerwehr Hamm (Sieg) hatte, unter anderem im Zuge von Fort- und Weiterbildungen, einige Beförderungen und Bestellungen zu verkünden. Auf Vorschlag des Bürgermeisters war der Rahmen für die Überreichung der Urkunden so gewählt worden, dass auch die Mitglieder des Verbandsgemeinderates noch anwesend waren. So konnten auch diejenigen von ihnen, die mit der personellen Aufstellung der Feuerwehr noch weniger vertraut sind, einen ersten Eindruck von einigen der Mannschaftsköpfe gewinnen und hatten die Möglichkeit im Anschluss ins Gespräch zu kommen.

Feuerwehrmann Rene Meutsch wurde zum stellvertretenden Gerätewart Geräte ernannt und Tobias Franken zum Sicherheitsbeauftragten. Dieter Dülsner wurde verpflichtet und zum Gruppenführer bestellt, Christian Mintkewitz ist nun Oberbrandmeister und Zugführer. Ein „Novum“ hatte Dietmar Henrich, der zusammen mit Wehrleiter Alexander Müller die Beförderten und Bestellten beglückwünschte, ebenfalls zu verkünden: Denn die FFW Hamm (Sieg) bekommt mit Florian Pattberg erstmalig einen Feuerwehrarzt. Zuletzt wurde Mark-Daniel Eibach zum Hauptbrandmeister befördert und als zweiter stellvertretender Wehrleiter in das Ehrenbeamtenverhältnis für zehn Jahre verpflichtet.

Im Anschluss daran ließen die Ratsmitglieder, Besucher und Gäste sowie die Delegation der Feuerwehr den Abend gemütlich vor dem Kulturhaus ausklingen.Foto: Jana Richartz

Foto: FFW Hamm Ernennungen nach VG Rat: (v.l.): Mark-Daniel Eibach, Christian Mintkewitz, Dieter Dülsner (vorne), Tobias Franken (hinten), Florian Pattberg, Rene Meutsch, Alexander Müller (Wehrleiter) und Dietmar Henrich (Bürgermeister der Verbandsgemeinde).