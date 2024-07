Veröffentlicht am 16. Juli 2024 von wwa

LINZE – Jahreshauptversammlung der Großen Liner KG 1934 eV – Ende Juni fand die Jahreshauptversammlung der Großen Linzer KG statt.

Zu Beginn konnte der Präsident Christian Siebertz auf eine erfolgreiche Session 2023/24 zurückblicken, die mit diversen Veranstaltungshighlights das närrische Volk begeisterte. Erstmalig und einmalig fanden zusätzlich zu den bekannten Veranstaltungen zwei weitere Jubiläumsveranstaltungen statt.

Zum einen das „Stippefott“, eine peppige Karnevalsparty ausgerichtet von den Linzer Stadtsoldaten anlässlich deren 90-jährigen Jubiläums, und zum anderen die große Geburtstagsparty „Noh de Mess, Jeboodsdachsfess“ , in welcher die weiteren vier Jubiläumscorps – die Linzer Möhnen (95 Jahre), die Große Linzer KG (90 Jahre), die Schwere Artillerie (85 Jahre) und die Linzer Hunnen (35 Jahre) – gemeinsam mit viel Programm Geburtstag feierten.

Ebenso erstmalig aber nicht letztmalig fand, ausgerichtet vom VfB Linz eine karnevalistische Jugendparty mit viel Musik und Partystimmung im Vereinsheim am Kaiserberg statt. Der Präsident konnte dann auf die große Prunksitzung sowie die Kinder- und Jugendsitzung zurückblicken. Beide Sitzungen bekamen erneut viel Zuspruch und Lob und sie sind und bleiben natürlich ein fester Bestandteil des Linzer Karnevals, ebenso wie das mittelrheinische Prinzentreffen, welches jedes Jahr viele Prinzen und Prinzessinnen aus nah und fern in die Bunte Stadt am Rhein lockt.

Als weiteres Highlight der Session gab es mit Prinz Norbert II. und seinem Viergestirn natürlich auch wieder einen närrischen Regenten, welcher mit seinem Hit „Back to Fastelovend“ das richtige Motto gefunden hatte.

Besonders lobte der Präsident in seinen Eingangsworten auch das närrische Wochenende, welches, ausgerichtet durch das Jubiläumscorps der Linzer Stadtsoldaten in die Sporthalle zurückgekehrt war und dort in althergebrachter Manier die Gäste begeisterte. Ebenfalls ein Highlight der Session war der Rosenmontagszug, welcher bei bestem Wetter altgewohnt stattfand und wie jedes Jahr zahlreiches Publikum in die Bunte Stadt lockte. Nach dem ausführlichen Bericht des Geschäftsführers Paul Kremer und der Verlesung der Zahlen durch Schatzmeister Oliver Brockhaus, konnten die Kassenprüfer Georg Szelag und Markus Mollberg eine vorbildlich geführte Kasse bestätigen.

Dem anschließenden Vorschlag auf Entlastung des Vorstandes wurde durch die teilnehmenden Mitglieder zugestimmt. Nun standen Vorstandswahlen an, welche durch den gewählten Versammlungsleiter Heinz Bündgen moderiert wurden. Bei der anschließenden offenen Wahl wurden alle bisherigen Mitglieder des geschäftsführenden Vorstands der Großen Linzer KG einstimmig wiedergewählt. Der Versammlungsleiter übergab das Wort an den wiedergewählten Präsidenten, welcher sich bei den anwesenden Mitgliedern für die Wahl und das Vertrauen bedankte.

Der geschäftsführende Vorstand der Großen Linzer KG besteht somit aus:

Präsident – Christian Siebertz; Vizepräsidentin – Heike Paffhausen; Geschäftsführer – Paul Kremer; Schatzmeister – Oliver Brockhaus; Schriftführerin – Kerstin Stümper; Zeugwart- und Hallenwart – Norbert Adams. Weitere Mitglieder, ernannt durch den Vorstand: 1. Beisitzer – Bernd Berg. Außerdem wurde Christine Brandt in diesem Jahr neu zur 2. Beisitzerin ernannt.

In diesem Zusammenhang möchte der Vorstand erneut darauf hinweisen, dass der Schatzmeister Oliver Brockhaus nach der Session 2025/26 nach insgesamt 25 Jahren in diesem Amt den Posten abgeben wird. Ein Nachfolger ist bis jetzt leider noch nicht gefunden. Deshalb ruft der Vorstand der Großen Linzer KG alle daran Interessierten auf, sich dazu gerne bei uns zu melden.

Des weiteren informierte der Präsident über die kommende Session 24/25 und anstehende Termine.

Die KG Linz, sowie die ausrichtenden Corps freuen sich über viele Gäste auf den folgenden Veranstaltungen, die für Jedermann offen sind:

16.11.2024 Proklamation Prinz Kevin (Schopp) I. der genaue Termin für die Proklamation des Kinderprinzenpaares Rosalie (Burkard) I. und Henry (Königshausen) I. wird noch bekannt gegeben

08.02.2025 Sitzung Große Linzer KG; 09.02.2025 Sitzung Linzer Pänz; 15.02.2025 Mittelrheinisches Prinzentreffen; 16.02.2025 Karnevalistischer Gottesdienst, anschließend Jubiläumsveranstaltung Roten Husaren; 21./23.02.2025 Strünzerball/Bürgerfrühschoppen, ausgerichtet durch das Husarencorps Grün-Weiss; 27.02.2025 Sitzung Linzer Möhnen; 02.03.2025 Rathaussturm; 03.03.2025 Rosenmontagszug

In einem Weitblick auf die Session 2025/26 konnte der Präsident bereits jetzt schon darüber informieren, dass die Große Linzer KG im Jahr 2026 das allseits bekannte und beliebte närrische Wochenende ausrichten wird. Die Planungen dazu haben bereits begonnen. In diesem Kontext wies er auch darauf hin, dass es für die Session 2025/26 bisher noch keinen Anwärter für das Prinzenamt gibt.

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass jeder interessierte Bürger Prinz oder Prinzessin in Linz werden kann.

Es bedarf dazu keiner Mitgliedschaft in einem (Karnevals-)Verein, sondern nur Herzblut und Liebe zum Karneval. Sollte sich jemand dazu berufen fühlen, so freut sich die Große Linzer KG über jegliche Rückmeldung. Der Präsident schloss die Versammlung mit einem kräftigen 3x Linz Alaaf und begeisterten Worten der Freude auf die kommende Session, welche mit einem Linzer Prinzen und einem Kinderprinzenpaar das närrische Volk begeistern wird!