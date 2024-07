Veröffentlicht am 16. Juli 2024 von wwa

ETZBACH – Verkehrsunfall unter Drogeneinwirkung in Etzbach

Montagmorgen, 15. Juli 2024, gegen 00.20 Uhr, ereignete sich in Etzbach ein Verkehrsunfall. Nach den bisherigen polizeilichen Erkenntnissen befuhr ein 43-jähriger Pkw-Fahrer die Rother Straße und wich einem, vor ihm ordnungsgemäß haltenden Pkw aus, kollidierte mit einem, neben der Fahrbahn abgestellten Pkw und kam in einem Vorgarten zum Stehen. Der Verursacher flüchtete daraufhin zu Fuß von der Unfallstelle, konnte aber später ermittelt und angetroffen werden. Der 43-Jährige ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand mutmaßlich unter dem Einfluss von Cannabis. Es erfolgten die Entnahme einer Blutprobe und die Einleitung eines Strafverfahrens. Quelle: Polizei